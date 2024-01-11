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В Госдуме рассказали, как изъятие российских активов отразится на странах ЕС

Слуцкий: поддержка США конфискации российских активов подставит страны ЕС

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Поддержка Соединенными Штатами конфискации российских финансовых активов подставит их партнеров в Европе, которые из-за действий Вашингтона уже остались без дешевого российского газа. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по международным делам и председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости.

По словам парламентария, если власти США на законодательном уровне легализуют «прямое разграбление» заблокированных российских резервов, это грозит «самыми негативными последствиями», так как Россия ответит оперативно и симметрично.

«Вашингтон <...> подставит европейских партнеров, которые давно стали заложниками американской русофобии», — полагает Слуцкий.

Он пояснил, что Соединенные Штаты благодаря санкционному диктату почти полностью оставили Европу без дешевого российского газа, «подсадив» европейские страны на свой сжиженный природный газ (СПГ), а сейчас угроза нависнет над финансовыми и инвестиционными рынками. Кроме того, изъятие активов РФ подорвет доверие к Западу со стороны инвесторов из стран Азии, Персидского залива, Ближнего Востока и спровоцирует еще больший отток капиталов из Старого и Нового света, считает депутат.

До этого агентство Bloomberg писало, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена поддерживает принятие законодательных мер, которые позволят конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд для оплаты восстановления Украины.

Ранее в США заявили об устойчивой экономике России.

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