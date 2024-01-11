Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Barclays уменьшил прогноз цены Brent в 2024 году

Barclays снизил прогноз цены нефти на 2024 год на $8 из-за роста предложения

close
100%
Kirsty Wigglesworth/AP

Аналитики банка Barclays понизили прогноз средней цены на нефть марки Brent в 2024 году на $8, до $85 за баррель. Об этом сообщает «РБК Инвестиции» со ссылкой на обзор Paranoid eyes.

Аналогично скорректирован прогноз по цене на нефть WTI – до $81 за баррель.

Причина пересмотра – ожидания избытка предложения на фоне замедления спроса. В частности, эксперты прогнозируют снижение темпов роста мировой экономики и падение спроса на топливо в Китае, Европе и США.

В то же время ожидается увеличение добычи нефти в США и рост экспорта из Ирана и ОАЭ. Таким образом, превышение предложения над спросом приведет к снижению цен, считают в Barclays.

Тем не менее аналитики по-прежнему ожидают роста цен на нефть по сравнению с текущими уровнями. В банке предполагают, что в 2024 году спрос будет постепенно восстанавливаться.

До этого стали известны причины падения доходов РФ от нефти и газа.

Ранее российские заправки восстановили акции на топливо.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами