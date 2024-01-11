Barclays уменьшил прогноз цены Brent в 2024 году

Аналитики банка Barclays понизили прогноз средней цены на нефть марки Brent в 2024 году на $8, до $85 за баррель. Об этом сообщает «РБК Инвестиции» со ссылкой на обзор Paranoid eyes.

Аналогично скорректирован прогноз по цене на нефть WTI – до $81 за баррель.

Причина пересмотра – ожидания избытка предложения на фоне замедления спроса. В частности, эксперты прогнозируют снижение темпов роста мировой экономики и падение спроса на топливо в Китае, Европе и США.

В то же время ожидается увеличение добычи нефти в США и рост экспорта из Ирана и ОАЭ. Таким образом, превышение предложения над спросом приведет к снижению цен, считают в Barclays.

Тем не менее аналитики по-прежнему ожидают роста цен на нефть по сравнению с текущими уровнями. В банке предполагают, что в 2024 году спрос будет постепенно восстанавливаться.

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