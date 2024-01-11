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В США ускорилась годовая инфляция

Инфляция в США в декабре ускорилась до 3,4%

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Reuters

Потребительские цены в декабре прошлого года выросли в Соединенных Штатах на 3,4% относительно того же месяца 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минтруд США.

При этом консенсус-прогноз предполагал ускорение инфляции до 3,2%.

Цены на энергоносители в США в декабре снизились на 2% после снижения на 5,4% в ноябре, бензин подешевел на 1,9%. Темпы роста стоимости продуктов питания замедлились до 2,7%.

До этого Всемирный банк сообщил о том, что мировая экономика замедлится в третий раз подряд в 2024 году и движется к самому слабому пятилетию с начала 1990-х. Главный экономист Всемирного банка (ВБ) Индермит Гилл отмечает, что, несмотря на успехи в снижении инфляции без глубокого финансового кризиса, глобальная экономика демонстрирует отстающие результаты. Экономисты ВБ ожидают, что валовый внутренний продукт (ВВП) США в 2024 году вырастет на 1,6% — в два раза быстрее Европы и Японии. Китай, по прогнозам, увеличит ВВП на 4,5% по итогам года после 5,2% в 2023 году.

Ранее ЕЦБ оценил перспективы еврозоны.

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