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Криптокомпания Circle подала заявку на IPO в США

Криптовалютная площадка Circle решила стать публичной и разместить акции в США

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Depositphotos

Криптовалютная компания Circle Internet Financial, выпускающая стейблкоин USDC, подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) в США. Об этом узнали в Reuters.

Точное количество акций, которые компания планирует разместить на бирже, не раскрывается. Предполагаемый диапазон цен для нового IPO также неизвестен.

Ожидается, что процедура состоится после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) завершит процесс рассмотрения заявки.

Бизнес Circle в 2022 году оценивался в $9 млрд. Тогда компания готовилась к выходу на фондовую биржу через слияние со SPAC. Сделка сорвалась после краха крупной криптоплощадки FTX и последующего кризиса на рынке цифровых активов.

USDC — второй по величине стейблкоин после Tether. Кроме того, USDC занимает седьмое место по размеру рыночной капитализации среди всех криптовалют. Текущая эмиссия токенов во всех сетях превышает $25,2 млрд.

Накануне аналитики допустили, что к концу 2025 года курс биткоина может достичь $200 тыс.

Ранее индекс «Страха и жадности» на крипторынке вошел в зону «экстремальной жадности».

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