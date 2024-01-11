ВЭФ назвал главные глобальные риски на ближайшие 10 лет

Всемирный экономический форум опубликовал доклад о главных глобальных рисках после пандемии COVID-19. Об этом говорится в опубликованном ежегодном докладе ВЭФ Global Risks Report 2024.

Эксперты отмечают, что на первый план в ближайшие два года выйдут дезинформация, экстремальные погодные явления и общественная поляризация.

В долгосрочной перспективе основными угрозами названы изменение климата, сокращение биоразнообразия и нехватка ресурсов. Также в списки рисков обоих периодов вошли киберугрозы, вынужденная миграция, загрязнение окружающей среды.

По мнению экспертов ВЭФ, дезинформация оказывает негативное влияние на все сферы общественной жизни. Распространение ложных сведений ведет к поляризации общества, подрывает системы здравоохранения, социальную справедливость.

Для борьбы с дезинформацией необходим свободный доступ граждан к различным источникам данных. Однако в ряде стран наблюдается тенденция к ужесточению цензуры и ограничению доступа в интернет.

Накануне ученые предупредили об угрозе для большей части мировых природных ресурсов.

Ранее в США предупредили о риске новых торговых войн из-за Китая.