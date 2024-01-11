Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВЭФ назвал главные глобальные риски на ближайшие 10 лет

ВЭФ: дезинформация и поляризация общества — главные угрозы после пандемии

close
100%
Kim Hong-Ji

Всемирный экономический форум опубликовал доклад о главных глобальных рисках после пандемии COVID-19. Об этом говорится в опубликованном ежегодном докладе ВЭФ Global Risks Report 2024.

Эксперты отмечают, что на первый план в ближайшие два года выйдут дезинформация, экстремальные погодные явления и общественная поляризация.

В долгосрочной перспективе основными угрозами названы изменение климата, сокращение биоразнообразия и нехватка ресурсов. Также в списки рисков обоих периодов вошли киберугрозы, вынужденная миграция, загрязнение окружающей среды.

По мнению экспертов ВЭФ, дезинформация оказывает негативное влияние на все сферы общественной жизни. Распространение ложных сведений ведет к поляризации общества, подрывает системы здравоохранения, социальную справедливость.

Для борьбы с дезинформацией необходим свободный доступ граждан к различным источникам данных. Однако в ряде стран наблюдается тенденция к ужесточению цензуры и ограничению доступа в интернет.

Накануне ученые предупредили об угрозе для большей части мировых природных ресурсов.

Ранее в США предупредили о риске новых торговых войн из-за Китая.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами