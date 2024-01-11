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В Лондоне озвучили цену выхода из ЕС для британской экономики

Мэр Лондона Хан: выход из ЕС уже обошелся британской экономике в $178 млрд

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Tejas Sandhu/Global Look Press

Выход Великобритании из состава Евросоюза уже обошелся британской экономике в 140 млрд фунтов стерлингов ($178 млрд). Эти данные приводятся в выдержках из речи мэра Лондона Садика Хана, передает ТАСС.

«Сейчас очевидно, что Brexit не работает», — признал глава британской столицы.

По его словам, Brexit тянет экономику вниз и приводит к увеличению стоимость жизни в стране. Он становится причиной подорожания продуктов, ухудшает условия работы гостиничного и ресторанного бизнеса, сфер строительства и финансовых услуг.

Он подчеркнул, что кризис, вызванный высокой ценой, которую Лондон вынужден платить за выход Британии из ЕС, можно преодолеть при условии налаживания торговых отношений с европейскими соседями.

Статистика, которую привел Хан, взята из доклада о влиянии Brexit на британскую экономику, подготовленного компанией Cambridge Econometrics. В документе указано, что к 2023 году показатель валовой добавленной стоимости (ВДС) в британской экономике оказался на 6% ниже цифры, которая прогнозировалась.

До этого в мэрии Лондона заявили, что «белые люди» не представляют настоящих жителей города.

Ранее попавший под санкции российский миллиардер Петр Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.

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