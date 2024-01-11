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Глава «АвтоВАЗа» Соколов рассказал о планах запустить новый бренд автомобилей в 2024 году

В России появится новый бренд отечественных автомобилей

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Михаил Фомичев/РИА «Новости»

В 2024 году в России может появиться новый бренд лицензионных автомобилей от «АвтоВАЗа». Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на слова президента компании Максима Соколова.

Речь идет о машинах в сегментах C и D, уточнил глава концерна. Других деталей Соколов не привел.

В 2023 году продажи «АвтоВАЗа» выросли почти вдвое и составили 352,5 тыс. автомобилей. Для сравнения: в 2022 году компания реализовала 188,6 тыс. машин. В результате, доля автопроизводителя на российском рынке увеличилась до рекордных за последние 20 лет 35%.

В планы развития «АвтоВАЗа» до 2030 года входит выпуск 12 новых моделей автомобилей, а также развитие партнерских проектов.

До 2026 года компания планирует запустить производство трех новых моделей Lada. Запуск сборки отечественного автомобиля бизнес-класса Lada Aura запланирован на текущий год. Производство Lada Iskra намерены начать в 2025 году, нового кроссовера на платформе Vesta — в 2026 году.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что сотрудники ведомства первыми пересядут на «шикарный автомобиль» Lada Aura.

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