Аналитики спрогнозировали снижение Центробанком ключевой ставки до 10%

В этом году Центробанк может начать постепенно снижать ключевую ставку, считает финансовый аналитик Михаил Беляев. Нынешнюю позицию регулятора он в беседе с НСН охарактеризовал как «ущербную», заявив, что до 10% ставка снизится не раньше октября.

«Если Центробанк пересмотрит свои ущербные позиции и поймет, что надо снижать ключевую ставку, то он за это дело возьмется не раньше весны, — считает Беляев. — При этом ключевую ставку нельзя снижать резко, потому что экономика такие резкие снижения не выдерживает. Это будет происходить по процентному пункту в месяц, если такое решение будет принято».

Ставка может начать снижаться примерно в марте-апреле, поэтому уровня в 10% достигнет к середине осени. Причем и такая ставка является высокой, но уже более приемлемой, отметил эксперт.

«То есть весь год наша экономика будет находиться под прессом высокой ключевой ставки, — констатировал он. — Объяснения [главы ЦБ Эльвиры] Набиуллиной просто смехотворные, так как на инфляцию это не влияет».

Напомним, президент Владимир Путин назвал нынешнюю ставку в 16% временной, пообещав, что она будет меняться по мере подавления инфляции.

Инвесторы ранее пересмотрели прогнозы по снижению ставок глобальными ЦБ в 2024 году.