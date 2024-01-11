Стало известно, сколько россияне взяли кредитов в 2023 году

В 2023 году россияне набрали 52 млн кредитов на 16,76 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического агентства Frank RG.

За год объем предоставленных населению розничных ссуд увеличился на 57%, или на 6,1 трлн рублей в денежном эквиваленте. Почти половина новых кредитов пришлась на ипотеку. При этом во всех сегментах результаты за 2023 год превысили показатели прошлого года более чем на 45%.

В декабре был зафиксирован рост выдачи кредитов физическим лицам. Объем выдач по итогам месяца составил 1,43 трлн рублей. Это на 1,42%, то есть на 20 млрд рублей больше значения ноября.

Объем ипотечных кредитов в декабре вырос на 7% к ноябрю и составил 793,7 млрд рублей. До этого показатель снижался на протяжении двух месяцев. По словам эксперта Frank RG Ксении Матенковой, повышенный интерес населения к оформлению ипотеки в конце 2023 года можно объяснить очередным повышением ключевой ставки Банком России и изменением условий льготных программ.

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