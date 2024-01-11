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В Maersk предупредили об экономических последствиях перебоев в судоходстве в Красном море

Maersk: приостановка транзита судов через Красное море ударит по мировой экономике

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Global Look Press

Приостановка транзита судов через Красное море может растянуться надолго. Мировую экономику ждут значительные последствия, пишет Financial Times со ссылкой на слова главы датской судоходно-логистической корпорации AP Moller-Maersk Винсента Клерка.

«Нам неясно, можем ли мы говорить о восстановлении прохода [судов] через Красное море в перспективе дней, недель или месяцев. Потенциально это может иметь достаточно значительные последствия для мирового роста», — отметил гендиректор Maersk.

В середине декабря Maersk приняла решение временно прекратить перевозку всех грузов через акваторию Красного моря. Причиной послужили атаки хуситов на судна компании. Теперь контейнеровозы вынуждены идти по маршруту через мыс Доброй Надежды. В результате расстояние увеличилось на порядка 13 тыс. км, расходы корпорации на топливо выросли на 50%. Это, в свою очередь, сказалось на стоимости перевозок. Цены за контейнер увеличились на сотни долларов.

Ранее сообщалось, что США планируют создать коалицию в Красном море для сдерживания атак хуситов на суда.

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