Стало известно, сколько Россия может получить дополнительных нефтегазовых доходов

Объем дополнительных доходов бюджета России от продажи нефти и газа в январе может превысить 130 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Минфина РФ.

По прогнозам министерства, по итогам первого месяца 2024 года значение составит 130,8 млрд рублей.

Декабрьский объем нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ не оправдал ожиданий. Значение по результатам месяца оказалось на 199,9 млрд рублей ниже прогноза. В Минфине объяснили просадку показателей корректировкой налогового законодательства в части акциза на направленное на переработку сырье.

На этом фоне Минфин решил на две недели возобновить продажу валюты и золота. Операции будут осуществляться в период с 15 января по 6 февраля. На эти цели планируется потратить 69,1 млрд рублей. Ежедневный объем продаж в денежном эквиваленте составит 4,1 млрд рублей.

До этого сообщалось, насколько снизились нефтегазовые доходы бюджета России за январь — ноябрь 2023 года.

Ранее аналитик ФНЭБ Игорь Юшков предположил, что осенью США купили российскую нефть по ошибке.