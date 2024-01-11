Выдача ипотечных кредитов в РФ увеличилась в декабре

Объем выданных ипотечных кредитов в России в декабре 2023 года увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 7%, до 793,7 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой данные исследования аналитического агентства Frank RG.

По словам эксперта Frank RG Ксении Матенковой, неожиданный рост произошел из-за опасений граждан дальнейшего повышения ставок и изменения условий льготных программ. Многие заемщики стремились оформить кредит по действующим ставкам, пока есть такая возможность.

До декабря объемы выдач ипотеки в России снижались уже два месяца подряд на фоне повышения ключевой ставки ЦБ и ипотечных ставок. Однако в последний месяц года ситуация кардинально изменилась, отмечает издание.

В целом за 2023 год российские банки выдали рекордные 7,9 трлн рублей ипотечных кредитов — на 62% больше, чем в 2022 году.

По прогнозам экспертов, в январе 2024 года пик ставок по ипотеке в РФ продержится на уровне 15-18%. В дальнейшем ожидается их снижение.

В конце прошлой недели в России спрогнозировали будущее ипотечных ставок в 2024 году.

Ранее в России спрогнозировали снижение цен на вторичные квартиры к концу 2024 года.