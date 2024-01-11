Германия оказалась одной из беднейших стран ЕС

Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал статистику о медианном размере благосостояния домохозяйств в странах-участницах Евросоюза. Германия оказалась на 15-м месте из 20, сообщает Bild.

Показатель в ФРГ равен 106 000 евро. Выше по списку расположились Словения, Словакия и Португалия. Беднее немцев только страны Прибалтики, Греция и Венгрия.

Среднее значение благосостояния домохозяйств в Германии выше и равняется 413 тыс. евро. По этому критерию страна входит в топ-10 в Евросоюзе. На статистику влияет тот факт, что в ФРГ проживает много сверхбогатых семей, которые улучшают общий показатель.

Негативное влияние на экономику Германии, по мнению экономистов, могут оказать новые бюджетные правила, которые были приняты министрами финансов государств --членов ЕС в конце прошлого года. Они подразумевают поэтапное ужесточение ограничений госрасходов для каждой страны объединения. В результате, в следующем году экономика ФРГ, вероятно, вырастет всего на 0,1%, допускает аналитик Generali Investments Мартин Вольбург.

Накануне в ЕЦБ заявили об ухудшении перспектив экономики еврозоны.