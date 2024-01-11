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Минфин перейдет к продажам валюты из-за низких нефтегазовых доходов за декабрь

Минфин направит на продажу валюты 69,1 млрд рублей из-за нефтегазовых доходов

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Минфин РФ возвращается к продажам валюты. Причина — низкие нефтегазовые доходы за декабрь, следует из сообщения на сайте ведомства.

В прошлом месяце объем доходов России от продажи нефти и газа оказался на 199,9 млрд рублей ниже прогноза.

«Данная величина обусловлена корректировкой налогового законодательства в части акциза на нефтяное сырье, направленного на переработку, подачей соответствующих уточненных налоговых деклараций, а также отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений», — говорится в пресс-релизе.

Министерство планирует направить на продажу иностранной валюты и золота 69,1 млрд рублей. Операции будут осуществляться с 15 января по 6 февраля 2024 года.

В октябре США впервые за полтора года импортировали российскую нефть. Объем закупки составил 36,8 тыс. баррелей, топливо обошлось Штатам в $2,7 млн. В ноябре последовала повторная закупка 9,9 тыс. баррелей на $750 тыс.

Ранее Минфин раскрыл объем нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ за первые 11 месяцев 2023 года.

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