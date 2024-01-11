Россельхознадзор оценил ситуацию с поставками в Россию бананов из Эквадора

Россельхознадзор в настоящее время не наблюдает проблем с поставками в Россию бананов и ананасов из Эквадора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий ведомства.

В ведомстве уточнили, что бананы и ананасы являются основными фруктами, которые завозят из Эквадора в Россию.

Президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции Ирина Норина 10 января 2024 года предупредила о возможных сбоях с поставками бананов из Эквадора в Россию из-за мятежа мафии. Глава ассоциации уточнила, что отечественные импортеры уже начали получать подобные сообщения от контрагентов. После начала вооруженного мятежа мафиозных группировок в южноамериканской стране местные фирмы стали отменять выдачу контейнеров для морских перевозок фруктов. Порты в Эквадоре временно закрыли, что привело к проблемам с логистикой. Поставщики начали сообщать о невозможности комплексной отгрузки намеченных объемов банановой продукции в этой ситуации.

В Эквадоре ввели режим «внутреннего вооруженного конфликта» из-за столкновения мафии с силами правопорядка. Группировки уже захватили заложников по всей стране. О бунте впервые стало известно 7 января. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Руспродсоюз» оценил влияние ситуации в Эквадоре на поставки бананов.