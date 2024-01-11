Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россельхознадзор оценил ситуацию с поставками в Россию бананов из Эквадора

Россельхознадзор не фиксирует проблем с поставками в Россию бананов из Эквадора

close
100%
Depositphotos

Россельхознадзор в настоящее время не наблюдает проблем с поставками в Россию бананов и ананасов из Эквадора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий ведомства.

В ведомстве уточнили, что бананы и ананасы являются основными фруктами, которые завозят из Эквадора в Россию.

Президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции Ирина Норина 10 января 2024 года предупредила о возможных сбоях с поставками бананов из Эквадора в Россию из-за мятежа мафии. Глава ассоциации уточнила, что отечественные импортеры уже начали получать подобные сообщения от контрагентов. После начала вооруженного мятежа мафиозных группировок в южноамериканской стране местные фирмы стали отменять выдачу контейнеров для морских перевозок фруктов. Порты в Эквадоре временно закрыли, что привело к проблемам с логистикой. Поставщики начали сообщать о невозможности комплексной отгрузки намеченных объемов банановой продукции в этой ситуации.

В Эквадоре ввели режим «внутреннего вооруженного конфликта» из-за столкновения мафии с силами правопорядка. Группировки уже захватили заложников по всей стране. О бунте впервые стало известно 7 января. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Руспродсоюз» оценил влияние ситуации в Эквадоре на поставки бананов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами