Азербайджан поставил в Россию новую партию яиц

Азербайджан поставил в Россию около 1,5 млн яиц (90,63 тонны) для дальнейшей реализации на территории страны. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

По данным ведомства, 11 января очередная партия азербайджанских яиц в количестве 306 тысяч штук (18,63 тонны) прибыла на российскую территорию через пункт пропуска «Яраг — Казмаляр».

На этой неделе в Россию поступила вторая партия куриных яиц из Турции.

С 1 января 2024 года Россия обнулила пошлину на ввоз куриных яиц для объема поставок до 1,2 млрд штук. Такие правила будут действовать по 30 июня 2024 года. Целью постановления была названа стабилизация цен на продукт в России за счет наращивания предложения.

Согласно данным Росстата, в ноябре 2023 года куриные яйца в России поднялись в цене на 15,1%, с начала года 2023 года — на 35,5%, в годовом выражении — на 40,3%. К проверке ценообразования подключились Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Генеральная прокуратура.

Ранее Путин объяснил рост цен на яйца в России.