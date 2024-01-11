ЦБ назвал первого оператора новой программы сбережений

СберНПФ зарегистрировал в Банке России правила по формированию долгосрочных сбережений и стал первым оператором новой Программы долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

ПДС начала действовать в России с начала 2024 года. Она позволит гражданам получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.

Особенность программы в том, что она предусматривает государственное софинансирование — до 36 тыс. рублей ежегодно в течение трех лет после уплаты первого взноса.

В ПДС можно перевести средства из системы обязательного пенсионного страхования. Все внесенные средства, включая доход от их инвестирования, будут застрахованы государством на сумму 2,8 млн рублей. Также планируется введение налогового вычета на взносы.

Накопленные средства можно будет получить по истечении 15 лет действия договора или при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин в виде ежемесячных выплат.

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