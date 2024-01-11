Google начал новую волну сокращений

В Google началась новая волна увольнений. Компания сократит еще нескольких сотен специалистов, узнал Bloomberg.

Большая часть сотрудников, попавших под оптимизацию штата, работали над голосовым помощником Google Assistant. Под сокращения также попали разработчики оборудования дополненной реальности и инженеры центрального подразделения компании.

«На протяжении второй половины 2023 года ряд наших команд внесли изменения в работу, чтобы стать более эффективными и привести свои ресурсы в соответствие со своими главными приоритетами в области продуктов. Некоторые продолжают проводить такого рода организационные изменения», — пояснили в Google.

Основной поисковый бизнес Google испытывает на себе давление со стороны конкурирующих предложений искусственного интеллекта от Microsoft и OpenAI. В связи с этим руководство IT-гиганта приняло решение попрощаться с частью персонала, чтобы высвободить ресурсы для инвестиций в более приоритетные направления.

В январе 2023 года материнская компания Google Alphabet сообщила о планах сократить 12 тыс. сотрудников, или более 6% ее глобальной рабочей силы.

Накануне сообщалось, что сервис прямых трансляций Twitch, принадлежащий корпорации Amazon, уволит 35% сотрудников ради сокращения убытков.