Россияне назвали размер «пенсии мечты»

Обычные россияне хотели бы получать пенсию в размере 47,6 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы Superjob, передает РБК.

При этом мужчины хотели бы пенсию в размере 48,7 тыс. рублей, женщины — 46,7 тыс.

Граждане в возрасте до 34 лет назвали «пенсией мечты» 46,1 тыс. рублей, люди старше 45 лет озвучили сумму в 49,1 тыс. рублей.

Также размер желаемой пенсии варьируется и в зависимости от ежемесячного дохода россиян. Лица, зарабатывающие более 100 тыс. рублей в месяц, хотели бы на пенсии получать 50,3 тыс. рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге желаемый размер пенсии составил 51,5 тыс. и 49 тыс. рублей соответственно.

На этой неделе стало известно, что в России в 2024 году заработает программа долгосрочных сбережений граждан (ПДС), которая позволит самостоятельно копить на пенсию, а государство будет софинансировать вложения на сумму до 36 тыс. рублей в год.

Ранее россиянам напомнили о трех условиях для выхода на пенсию.