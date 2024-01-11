Путин выступил против резкого повышения ввозных пошлин на рыбу

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с предпринимателями Дальневосточного федерального округа заявил, что резкое повышение ввозных пошлин на рыбу может привести к росту цен на внутреннем рынке. Трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Я попрошу коллег это пометить. Просто резко повышать ввозную пошлину опасно, потому что цена может на внутреннем рынке подскочить», — сказал российский лидер.

В марте 2023 года Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) предложила Минсельхозу обсудить возможность роста ввозных пошлин на мороженое филе и мороженый хек. Участники рынка сошлись во мнении, что уменьшение предложения на внутреннем рынке из-за ограничения импорта может грозить и ограничением экспорта. Поэтому конкурировать с зарубежной продукцией можно в плане цены.

По итогам первого квартала 2023 года Россия снизила объемы ввозимого в страну филе белой рыбы на 40% в сравнении с показателями 2022 года. За это время импорт тилапии, в частности, снизился на 41%, пангасиуса — на 50%.

Ранее пошлины на топливо увеличили себестоимость рыбного промысла на 40%.