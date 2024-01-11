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Путин назвал высокую ключевую ставку ЦБ России временной мерой

Путин: текущая ключевая ставка ЦБ носит временный характер, она будет меняться

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Нынешняя высокая ключевая ставка Центробанка Российской Федерации в 16% носит временный характер, она будет меняться по мере подавления инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями, трансляцию мероприятия вела пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«По мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что глава Центрального банка Эльвира Набиуллина и многие эксперты придерживаются этой точки зрения.

Также российский лидер выразил уверенность, что ситуация с инфляцией в стране улучшится.

«Лучше будет. Думаю, что мы на целевые показатели выйдем», — отметил президент.

Также Владимир Путин заявил, что у государства нет оснований полагать, что придется сокращать бюджет, предназначенный для сферы модернизации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Кроме того, президент России заявил, что резкое повышение ввозных пошлин на рыбу может привести к росту цен на внутреннем рынке.

Ранее россияне назвали размер комфортной финансовой подушки на 2024 год.

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