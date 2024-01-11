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Путин заявил, что Россия стала первой экономикой Европы

Путин: РФ «со всех сторон душат и давят», а она стала первой экономикой в Европе

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Depositphotos

Экономика Российской Федерации по паритету покупательной способности стала первой в Европе и пятой в мире. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями, трансляцию ведет пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом - первые в Европе», — сказал Путин.

По его словам, лидирующие позиции по объему экономики в мире сейчас занимают Китай, США, Индия, Япония и Россия. РФ обогнала ФРГ и заняла пятое место, отметил Путин.

Президент отметил, что Россия обогнала всю Европу по паритету покупательной способности, но на «на душу населения — нам еще надо стараться», «есть над чем работать».

Накануне Владимир Путин побывал в чукотском городе Анадырь и встретился там с местными жителями. Тогда же глава государства заявил, что ведущие экономики Европы переживают не лучшие моменты, так как оказались сильно зависимы от России.

Ранее в Великобритании спрогнозировали усиление экономического кризиса на территории Европейского союза (ЕС).

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