Минфин планирует получать от лотерей в два раза больше

Минфин собирается удвоить поступления в бюджет от лотерей — до 5,7 млрд рублей. Принятие соответствующего законопроекта увеличит отчисления на развитие спорта в России, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Авторы законопроекта предлагают изменить налогообложение отрасли. Если сейчас операторы платят в казну 10% от разницы между суммой выручки и призовым фондом, то, в случае принятия инициативы, с 1 января 2025-го они будут отдавать 5% уже от всего дохода, а с 2026-го — 6%.

Как следует из документа, нововведение позволит увеличить поступления в бюджет до 4,8 млрд рублей в 2025 году и до 5,7 млрд рублей в 2026-м. Отмечается, что в 2023 году поступления составили около 3,2 млрд рублей, в 2022 — 2,9 млрд рублей.

Полученные средства Минфин планирует направить на развитие социально значимых объектов и мероприятий, таких как физическая культура, спорт высших достижений и системы подготовки резерва, отметили в ведомстве.

До этого в «Столото» сообщили, что до сих пор ждут Тюменца, выигравшего 1 млрд рублей в новогодней лотерее.

Ранее в Минфине уточнили расходы бюджета на экономику и оборону в 2024 году.