В России предлагают запретить продажу безалкогольного пива подросткам

Комитет Госдумы по охране здоровья предложил запретить продавать подросткам безалкогольное пиво. Депутаты разработали законопроект, который направили в правительство для получения отзыва, сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.

В документе отмечается, что запрет на продажу должен коснуться лишь тех напитков, которые изготавливают на основе пива, если содержание алкоголя в них не превышает 0,5%.

Безалкогольное пиво нельзя считать полностью очищенными от спирта, отмечается в пояснительной записке. Кроме того, депутаты считают, что если подростки будут употреблять безалкогольное пиво, то это может вызвать у них привыкание, а в будущем у них может развиться алкогольная зависимость.

В проекте также говорится, что продавцы на кассе магазинов должны будут спрашивать у покупателей документ, удостоверяющий личность и возраст. Если человек откажется его показывать, то напиток ему не продадут.

В случае принятия закона такие нормы должны вступить в силу с 1 сентября 2024 года. Если продавцы нарушат эти правила, то столкнутся с ответственностью, при этом что им грозит в законопроекте не уточняется. Издание приводит в пример, что за продажу алкоголя несовершеннолетним юридическому лицу грозит максимальный штраф в размере 500 тыс. рублей.

В декабре в Госдуме предложили запретить «детское шампанское».

Ранее сообщалось, что в России расширят маркировку пива.