Россия резко нарастила поставки топлива в страну НАТО

По данным испанской энергетической компанией Enagas стало известно, что Российская Федерация в декабре 2023 года заняла второе место после Алжира по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что Россия резко нарастила поставки, отправив испанским покупателям в общей сложности эквивалент 72 690 гигаватт-часов газа. Подчеркивается, что по этому показателю РФ уступила лишь Алжиру и США.

За декабрь российская сторона отправила Испании эквивалент 5481 гигаватт-часа СПГ. На Россию пришлось более пятой части от всего газа, который импортируется Испанией, подчеркнули в компании.

До этого стало известно, что объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в России в 2023 году составил 32,33 млн тонн — на 2% меньше, чем годом ранее.

Падение удалось частично компенсировать за счет запуска нового среднетоннажного СПГ-проекта «Портовая СПГ» на Балтике. В целом экспорт российского СПГ в декабре достиг максимального за год уровня — 3,2 млн тонн.

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу десятилетия.