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Стало известно, когда ЕС предоставит помощь Украине

Euractiv: ЕС пообещал Украине предоставить помощь не позднее марта 2024 года

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РИА Новости

Страны Евросоюза пообещали Украине, что предоставят финансовую помощь не позднее марта текущего года. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

«Независимо от окончательных условий, ЕС пообещал Киеву направить финансирование не позднее марта», — говорится в сообщении.

Один из источников также заявил, что риторика об усталости Европы из-за помощи Украине некорректна и негативно сказывается на союзниках Киева.

До этого американская газета New York Times написала о том, что европейские страны «демонстрируют усталость» от украинского конфликта на фоне внутренних проблем, связанных, среди прочего, с финансами, при этом Латвия, Литва и Эстония продолжают придерживаться политики помощи Киеву. По оценке New York Times, такое развитие событий может «дать политическое прикрытие европейским чиновникам, стремящимся уменьшить свою поддержку войны».

Ранее на Украине приняли закон, который ждали в ЕС.

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