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Индия планирует увеличить закупки нефти у Саудовской Аравии

Индийские НПЗ хотят больше саудовской нефти после скидки от Эр-Рияда

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Kin Cheung/AP

Крупнейшие в Индии нефтеперерабатывающие компании Indian Oil и Bharat Petroleum рассматривают возможность увеличить закупки саудовской нефти в феврале после того, как Саудовская Аравия снизила цену на свою ключевую экспортную марку Arab Light до минимального уровня с ноября 2020 года. Об этом сообщает Reuters.

Саудовская Arabian Oil Company (Saudi Aramco) установила цену на нефть Arab Light для поставок в феврале на уровне $1,8 за баррель ниже эталонного показателя Oman/Dubai, что является самой низкой ценой с ноября 2020 года, следует из данных статьи.

Indian Oil и Bharat Petroleum изучают возможность дополнительно закупить по 1 млн баррелей нефти в месяц у Saudi Aramco после такого резкого снижения цены. Обычно Saudi Aramco уведомляет азиатских покупателей об объемах поставок нефти на следующий месяц к 10 числу текущего месяца, уточняет издание.

Основной причиной, по которой индийские компании хотят нарастить импорт саудовской нефти, являются сложности с оплатой поставок российской нефти из-за санкций Запада, введенных после начала спецоперации на Украине.

С прошлого лета Индия активно наращивала закупки дешевой российской нефти, что привело к тому, что Россия стала крупнейшим поставщиком сырья в Индию, обогнав традиционных лидеров – Саудовскую Аравию и Ирак.

Однако после введения Западом ценового потолка на российскую нефть в размере $60 за баррель и ужесточения правил расчетов, Индии стало сложно оплачивать поставки из России. В результате импорт российской нефти в декабре упал до минимального за 11 месяцев уровня.

Indian Oil ранее закупала 6-7 партий российской легкой нефти марки Sokol ежемесячно по контракту с компанией «Роснефть», однако сейчас испытывает сложности с этими поставками. Компания также может увеличить закупки нефти в Нигерии и Анголе по долгосрочным контрактам, чтобы компенсировать выпадающие объемы из России, пишет агентство.

В начале января стало известно, что Ирак планирует полностью прекратить импорт нефтепродуктов.

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