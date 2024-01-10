Цифровой рубль в 2024 году протестируют в виде соцвыплат и субсидий

В 2024 году планируется начать тестирование цифрового рубля в некоторых сегментах бюджетных расходов, в первую очередь в сфере социальных выплат. Об этом в интервью «Российской газете» заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, в настоящее время идет первый этап тестирования цифровой валюты в 11 городах России. Для запуска цифрового рубля в масштабах всей страны потребуются соответствующие поправки в Бюджетный кодекс, отметил парламентарий.

Аксаков подчеркнул, что использование цифровой национальной валюты в международных расчетах позволит избежать негативных последствий западных санкций, в частности, блокировки платежей. По его мнению, наиболее перспективны в этом плане Белоруссия, Китай и Индия.

Кроме того, по словам главы думского комитета, внедрение цифрового рубля будет способствовать совершенствованию платежных технологий и развитию конкуренции на российском банковском рынке.

В конце декабря в ЦБ отметили недостаточный прогресс в регулировании криптовалют.

Ранее россияне стали меньше доверять отзывам в интернете.