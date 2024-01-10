Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Цифровой рубль в 2024 году протестируют в виде соцвыплат и субсидий

Депутат Госдумы Аксаков назвал формат тестирования цифрового рубля в 2024 году

close
100%
Сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky 2.2.

В 2024 году планируется начать тестирование цифрового рубля в некоторых сегментах бюджетных расходов, в первую очередь в сфере социальных выплат. Об этом в интервью «Российской газете» заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, в настоящее время идет первый этап тестирования цифровой валюты в 11 городах России. Для запуска цифрового рубля в масштабах всей страны потребуются соответствующие поправки в Бюджетный кодекс, отметил парламентарий.

Аксаков подчеркнул, что использование цифровой национальной валюты в международных расчетах позволит избежать негативных последствий западных санкций, в частности, блокировки платежей. По его мнению, наиболее перспективны в этом плане Белоруссия, Китай и Индия.

Кроме того, по словам главы думского комитета, внедрение цифрового рубля будет способствовать совершенствованию платежных технологий и развитию конкуренции на российском банковском рынке.

В конце декабря в ЦБ отметили недостаточный прогресс в регулировании криптовалют.

Ранее россияне стали меньше доверять отзывам в интернете.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами