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Украина внесла Subway в список «спонсоров войны»

НАПК Украины внесло американскую Subway в список «спонсоров войны»

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины внесло в список «международных спонсоров войны» американскую сеть ресторанов быстрого питания Subway. Об этом говорится в Telegram-канале НАПК.

«НАПК внесло американскую Subway в перечень международных спонсоров войны», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в России продолжают работать более 500 ресторанов компании, «уплачивая сотни тысяч долларов налогов в бюджет Российской Федерации».

До этого украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список «международных спонсоров войны» компанию-производителя товаров из морепродуктов Vici.

Также НАПК признало «спонсором войны» китайскую железнодорожную корпорацию China Railway Construction Corporation (CRCC), потому что она продолжает работать в Российской Федерации, строя метро, мосты и автомагистрали. В ноябре 2023 года в список добавили крупнейшего немецкого инвестора в строительной отрасли Knauf.

Ранее покупательница случайно оставила в Subway чаевые на сумму $7000.

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