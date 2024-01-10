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Зимний дизель подешевел на бирже

Стоимость зимнего дизеля на товарной бирже упала почти на 6%

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Shutterstock

Цена зимнего дизельного топлива в европейской части России упала на 5,77%, до 60,243 тыс. рублей за тонну по итогам торгов среды. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Стоимость летнего дизеля снизилась на 2,03% и составила 50,174 тыс. рублей за тонну, а межсезонного дизеля — на 1,34%, до 51,228 тыс. рублей за тонну.

«92-й» бензин подорожал на 0,06%, до 39,361 тыс. рублей за тонну. Бензин АИ-95 повысился в цене на 0,26%, до 42,464 тыс. рублей за тонну.

В первый торговый день 2024 года — 9 января — зимний дизель подорожал на 0,15%. Цена его тонны составила 63,933 тыс. рублей. Остальные виды дизельного топлива и бензин подешевели. В частности, стоимость тонны АИ-92 снизилась на 1,36% и составила 39,336 тыс. рублей, а «95-го» бензина — на 1,63%, до 42,355 тыс. рублей за тонну.

В ноябре 2023 года эксперт топливного рынка Анастасия Бунина предрекла снижение цен на российских заправках, но выразила сомнение, что такое возможно уже зимой. Правительство России 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Он был снят 17 ноября.

Ранее правительство РФ не поддержало законопроект о регулировании цен на топливо.

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