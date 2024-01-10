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ЦБ рассказал, как не отдать свои деньги мошеннику вместо брокера

ЦБ назвал топ-5 сигналов, на которые стоит обратить внимание при выборе брокера

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Depositphotos

Мошенники активно пользуются ростом интереса россиян к выходу на биржу. Жители РФ стали больше инвестировать: на начало декабря на Мосбирже было почти 30 млн частных инвесторов и около 51 млн открытых счетов. Эксперт главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Евтеев рассказал «Газете.Ru» о пяти «красных флагах», на которые следует обратить внимание при выборе инвесткомпании или инструмента вложений.

Первый сигнал — гарантия сверхприбыли. Доходность инвестиций можно прогнозировать, основываясь на показателях за предыдущие периоды, однако точно предсказать ее невозможно.

Отсутствие прямых контактов для связи и информации об инвестиционном инструменте служат еще двумя «красными флагами». Добросовестные брокеры и управляющие компании всегда подробно рассказывают об инструменте или стратегии, в которую предлагается вложиться. Злоумышленники, в свою очередь, будут использовать формулировки типа «популярные криптовалюты» и «акции известных компаний».

Кроме того, не следует доверять брокерам, которые агрессивно рекламируют свои продукты в соцсетях и мессенджерах или предлагают бонусы за привлечение новых людей.

Перед тем, как доверить компании деньги, следует проверить ее в реестрах ЦБ, а также в предупредительном списке, почитать отзывы инвесторов, тщательно изучить документы перед заключением договора.

«Не складывайте все яйца в одну корзину, распределяйте инвестиции по разным активам — если одни подешевеют, другие вырастут. Обдумывайте каждое инвестиционное решение, не поддавайтесь жадности и панике — это убережет вас от многих ошибок и поможет разумно использовать возможности, которые дает фондовый рынок», — заключил Дмитрий Евтеев.

Накануне аналитики назвали топ-3 самых высокодоходных вложений в 2023 году.

Ранее россиян предупредили о новых уловках финансовых мошенников.

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