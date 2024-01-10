Поставки нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» упали на 60%

Поставки нефти из РФ в Европу по трубопроводу «Дружба» в 2023 году снизились на 60%, однако потоки перераспределились в российские порты. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«С начала прошлого года произошло перераспределение трубных поставок из нефтепровода «Дружба» (падение на 60%) в нефтепорты России (увеличение на 7,2%)», — говорится в сообщении.

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод идет через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию.

В 2023 году потоки перераспределились в несколько российских нефтепортов. Так, при учете транзита отгрузка нефти выросла через Новороссийск на 3,1%, через Приморск — на 6,5%, через Усть-Лугу — на 9%.

Тем временем в Минфине сообщили, что средняя цена барреля российской нефти марки Urals в 2023 году упала в 1,2 раза по сравнению с 2022 годом, до $62,99.

В ведомстве напомнили, что с начала года пошлина на экспорт нефти из России обнулилась. Согласно информации Минфина, в декабре 2023 года пошлина на нефть составляла $24,7. В 2024 году также обнулятся пошлины на светлые и темные нефтепродукты и масла, на экспорт товарного бензина, прямогонного (нафта), на кокс.

Ранее Казахстан повысил цены на транзит российской нефти.