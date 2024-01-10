ЦБ предложил новые правила оценки качества банковских кредитов

Банк России намерен пресечь практику перевода проблемных долгов с одного заемщика на другого. Регулятор опубликовал проект изменений в положение о формировании резервов на возможные потери по ссудам.

Согласно документу, обслуживание кредита не сможет считаться хорошим, если произошел перевод долга с одного лица на другое. Исключение составят случаи, когда в течение последних 360 дней платежи вносились вовремя и в полном объеме.

Если перевод долга произошел по реструктурированной ссуде, качество обслуживания будет признано неудовлетворительным. Цель изменений — пресечь практику сокрытия реальных кредитных рисков путем перекладывания проблемных долгов на других лиц.

Поправки также закрепляют подход, позволяющий не считать реструктуризацией изменение условий кредитования, произошедшее в соответствии с требованиями закона. Это снизит регуляторную нагрузку на банки.

До этого стало известно, что банки в 2024 году будут возвращать украденные деньги по новым правилам.

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