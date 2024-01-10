Британская компания застраховала украинские суда в Черном море

Торговые корабли, следующие из украинских портов по так называемым временным коридорам Черного моря, застрахованы компанией из Великобритании. Об этом со ссылкой на слова посла Украины в Турции Василия Бондара сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

«Для создания нового коридора регион был очищен от мин, а для судов была приобретена страховка у британской компании. По нему можно перевозить не только продовольствие, но и другую продукцию», — сказал Бондар.

По словам посла, с сентября 2023 года только из Одессы вышло более 500 судов, перевезено 14 миллионов тонн продукции. При этом, по словам Боднара, основная часть сельхозпродукции из Украины вывозится в Европу по железной дороге.

6 января в турецком порту Эрегли рыбаки нашли в сетях морскую мину. Судоходство в этом районе пришлось не время перекрывать до идентификации и обезвреживания опасного объекта.

23 ноября Турция, Болгария и Румыния обсудили усилия по борьбе с украинскими минами в Черном море.

Ранее в Совбезе РФ предупредили о риске для судоходства в Черном море «на многие годы».