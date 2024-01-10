Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Британская компания застраховала украинские суда в Черном море

Посол Бондар: новые коридоры Черного моря очищены от мин, корабли застрахованы

close
100%
Mehmet Emin Calsikan/Reuters

Торговые корабли, следующие из украинских портов по так называемым временным коридорам Черного моря, застрахованы компанией из Великобритании. Об этом со ссылкой на слова посла Украины в Турции Василия Бондара сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

«Для создания нового коридора регион был очищен от мин, а для судов была приобретена страховка у британской компании. По нему можно перевозить не только продовольствие, но и другую продукцию», — сказал Бондар.

По словам посла, с сентября 2023 года только из Одессы вышло более 500 судов, перевезено 14 миллионов тонн продукции. При этом, по словам Боднара, основная часть сельхозпродукции из Украины вывозится в Европу по железной дороге.

6 января в турецком порту Эрегли рыбаки нашли в сетях морскую мину. Судоходство в этом районе пришлось не время перекрывать до идентификации и обезвреживания опасного объекта.

23 ноября Турция, Болгария и Румыния обсудили усилия по борьбе с украинскими минами в Черном море.

Ранее в Совбезе РФ предупредили о риске для судоходства в Черном море «на многие годы».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами