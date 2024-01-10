Стало известно, сколько автомобилей продали в России за 2023 год

Объем продаж новых легковых автомобилей в России за 2023 год вырос на 69%. Всего за период было реализовано 1,06 млн машин, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Автостата».

Высокие результаты показал декабрь. Только по итогам прошлого месяца было продано 119,45 тыс. авто. Для сравнения: в ноябре реализовали 109,7 тыс. машин. Спад спроса был обусловлен очередным повышением ключевой ставки ЦБ.

Чаще всего в 2023-м россияне покупали машины Lada. На отечественную марку пришлось более трети всех продаж. При этом за год в стране резко вырос спрос на китайские бренды. Так, за 12 месяцев Geely нарастил продажи своей продукции в РФ в 3,5 раза, до 93,55 тыс. штук, Haval — в 3,3 раза, до 111,7 тыс., Chery — в 3 раза, до 118,95 тыс.

Несмотря на рост продаж, объем российского авторынка еще далек от показателей докризисного 2021 года. Тогда в стране было реализовано 1,54 млн легковых авто. По прогнозам экспертов, в 2024 году объем продаж в сегменте составит 1,15-1,2 млн машин.

Ранее сообщалось, что Китай обогнал Японию в гонке за мировое лидерство по экспорту автомобилей. Одним из главных драйверов роста продаж китайских брендов стали россияне.