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Путин осмотрел круглогодичный тепличный комплекс на Чукотке

Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс во время визита на Чукотку

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, 10 января прибывший на Чукотку с рабочим визитом, посетил круглогодичный тепличный комплекс Крестьянское хозяйство Макатровых. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации агентства, данный объект предназначен для выращивания овощей даже в условиях вечной мерзлоты. В материале подчеркивается, что в проект было инвестировано 320,8 млн рублей.

В целом теплицы занимают площадь 0,24 гектара. Половина из них была введена в эксплуатацию в 2024 году, при этом всего на указанной территории выращивают 79 тонн овощей в год.

На данный момент на предприятии работают порядка 20 человек. Они производят около 20% от всех овощей, которые покупают жители города Анадырь.

Тем не менее создатели этого уникального проекта сталкиваются с определенными трудностями, включая высокие тарифы на коммунальные услуги и необходимость закупать специальное оборудование. Кроме того, имеет место сложная логистика агроматериалов.

До этого ТАСС сообщил, что российский лидер впервые прилетел на Чукотку с рабочим визитом. Более того, визит главы государства в Анадырь стал его первой региональной поездкой в текущем году.

Ранее в министерстве сельского хозяйства РФ сообщили о планах собрать рекордный урожай картофеля.

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