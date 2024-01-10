Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитики прогнозируют резкое изменение курса биткоина

Standard Chartered: к концу 2025 года курс биткоина может достичь $200 тысяч

close
100%
Dado Ruvic/Reuters

По мнению экспертов банка Standard Chartered, курс биткоина может достичь отметки в 200 тысяч долларов к концу 2025 года. Как сообщает The Block, основным фактором такого прогноза является ожидаемое одобрение в США спотовых биткоин-ETF.

Аналитики сравнивают этот запуск с революцией на рынке золота после появления биржевых фондов на этот металл.

Эксперты считают, что одобрение спотовых биткоин-ETF станет «переломным моментом» для нормализации участия институциональных игроков на рынке криптовалют. Их прогноз основывается на том, что цена золота за 7-8 лет после запуска ETF выросла в 4,3 раза. Аналитики уверены, что курс биткоина также вырастет настолько же быстро в течение двух лет после разрешения спотовых ETF.

В январе текущего года цена биткоина достигла отметки в 45 тысяч долларов первые с апреля 2022 года. В октябре 2023 года курс криптовалюты также поднялся до уровней 2022 года, превысив отметку в 34 тысячи долларов впервые с мая того же года.

До этого сообщалось, что индекс «Страха и жадности» на крипторынке вырос до 76 пунктов из 100, что соответствует зоне «экстремальной жадности».

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами