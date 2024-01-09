Партия «Шанс» заявила о растущих ценах в Молдавии

Оппозиционная молдавская партия «Шанс» заявила о стремительном росте стоимости жизни в стране на фоне замедления инфляции. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале политического объединения.

По данным партии в 2023 году при инфляции 14% реальные доходы граждан выросли лишь на 5,9%.

«Жить в нашей стране становится все дороже. По этому пункту мы уверенно лидируем и уже почти шагнули в ЕС, догнали Румынию и перегнали Россию», — говорится в заявлении.

В партии отмечают катастрофическую ситуацию в сельском хозяйстве из-за потери экспортных рынков и логистических проблем. Излишки прошлогоднего урожая Молдавия не в состоянии реализовать.

Промышленность также находится в сложном положении. Высокие тарифы на коммунальные услуги сделали производства неконкурентоспособными, предупреждают в «Шансе».

В прошлом году инфляция в Молдавии достигла 30,2%. С мая 2022 года в стране проходят антиправительственные акции протеста, участники которых возмущены ростом цен на энергоресурсы и продукты.

До этого стало известно, что Приднестровье может потерять миллионы долларов из-за решения Молдовы.

Ранее президент Майя Санду не увидела проблем в снятии с выборов в Молдавии оппозиции.