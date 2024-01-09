США нарастили торговлю с Россией

Американский импорт из России в ноябре 2023 года вырос до $362,4 млн, экспорт в РФ — до $69 млн. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные бюро статистики США.

Согласно опубликованным данным, импорт товаров из России увеличился на 32% по сравнению с октябрем 2023 года, когда он составлял $274,4 млн. Экспорт США в РФ в ноябре достиг $69 млн, что на 98,3% больше показателя за октябрь ($34,8 млн).

По информации бюро статистики, ноябрьское значение экспорта оказалось самым высоким в 2023 году. За январь-ноябрь текущего года США импортировали из России товаров на $4,273 млрд. Экспорт за этот период составил $538,4 млн.

Накануне в России назвали самые популярнее экспортные товары из Китая. За девять месяцев 2023 года Китай увеличил поставки товаров в Россию на 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув $90 млрд. Экспорт оборудования в Россию увеличился на 43%, преимущественно бульдозеры и мониторы. Суммы сделок по этим товарам составили $2,1 млрд и $1,2 млрд соответственно. Кроме того, в список популярных китайских товаров в России вошли клапаны, электронагревательные приборы и ручные пневматические инструменты, включая дрели.

Ранее стало известно, что Германия в ноябре нарастила экспорт в Россию до €700 млн.