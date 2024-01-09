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Настроения на крипторынке достигли экстремальной жадности

Криптоиндекс Alternative.me вырос до 76 пунктов

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Depositphotos

Индекс «Страха и жадности» на крипторынке вырос до 76 пунктов из 100, что соответствует зоне «экстремальной жадности». Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Alternative.me.

По информации платформы, текущее значение индекса является экстремально высоким. В последний раз оно наблюдалось в ноябре 2021 года перед тем, как биткоин достиг исторического максимума в $69 тыс.

Как отмечают эксперты, страх и жадность — эмоции, влияющие на поведение инвесторов. Жадность приводит к активной скупке криптовалют и может вызвать искусственное завышение цены.

Для сравнения, в июне 2022 года после краха UST индекс опустился до 9 пунктов, а в ноябре 2022-го при банкротстве криптобиржи FTX — до 23-30 пунктов. К октябрю 2023 года он поднялся до 52, а к январю перешел в зону «жадности».

До этого курс биткоина обновил максимум с апреля 2022 года.

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