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Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России

ВБ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 2,6%

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Wikimedia Commons

Всемирный банк (ВБ) ожидает роста ВВП России в 2023 году на 2,6%, а в текущем и следующем годах — на 1,3% и 0,9% соответственно. Об этом говорится в опубликованном докладе ВБ.

Ранее, в июне 2022 года, ВБ прогнозировал спад российской экономики в 2023 году на 0,2%. Однако в новом докладе этот показатель был повышен на 2,8 процентного пункта.

По мнению экспертов ВБ, лучше ожиданий экономическое восстановление в России обеспечила существенная бюджетная поддержка, в том числе на нужды обороны. Также незначительно сократились добыча и экспорт российской нефти.

В будущем ожидается снижение внутреннего спроса из-за ужесточения денежно-кредитной политики, прогнозирует ВБ. По оценкам экспертов, после начала СВО вырос уровень миграции в Россию из стран Центральной Азии.

На прошлой неделе бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал главную проблему российской экономики.

Ранее Путин назвал прирост ВВП по результатам 2023 года.

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