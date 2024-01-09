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Приднестровье может потерять миллионы долларов из-за решения Молдовы

Приднестровье может потерять до $5 млн из-за введенных Кишиневом пошлин

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Виктор Толочко/РИА Новости

Приднестровье может потерять до $5 млн из-за введения Молдовой таможенных пошлин на импорт из непризнанной республики. Об этом сообщает пресс-служба президента непризнанной республики Вадима Красносельского.

По словам премьер-министра республики Александра Розенберга, с 1 января 2024 года заработала норма Таможенного кодекса Молдовы, обязывающая приднестровских импортеров платить пошлины.

«Наибольшие потери ожидаются по молоку, маслу, сырам, яйцам, сахару, макаронным и кондитерским изделиям, а также бытовой технике», — уточнил премьер.

Он добавил, что с августа 2023 года предприятия ПМР уже платят Молдове за таможенное оформление около $300 тыс. в месяц. Это привело к сокращению торгового оборота республики более чем на $100 млн.

Кроме того, Кишинев заблокировал экспорт нескольких крупных предприятий Приднестровья. Из-за этого бюджет ПМР ежемесячно недополучает около $92 тыс., отметил Розенберг.

10 декабря вице-премьер Молдавии Олег Серебрян заявил, что реинтеграция Приднестровья проходит без переговоров.

Ранее стало известно, что Молдавия будет облагать пошлинами поступающие в Приднестровье грузы.

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