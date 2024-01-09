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Литва разрешила груженым транспортным средствам пересекать границу с Россией

Литва возобновила пропуск транспортных средств с грузом через границу с РФ

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Литва возобновила пропуск транспортных средств с грузом на границе с Россией. Об этом сообщили в Telegram-канале Росгранстроя.

«После проведения работ по обслуживанию таможенной системы литовская сторона возобновила пропуск транспортных средств с грузом в пунктах пропуска через госграницу. На российско-литовской границе груженые фуры проходят контрольные процедуры в пунктах пропуска Чернышевское (Калининградская область), Кибартай (Литва) в штатном режиме», — сообщили в учреждении.

В данный момент в системе электронной очереди для бронирования времени подъезда к пункту пропуска Чернышевское есть свободные слоты на терминале самообслуживания.

В Росгранстрое также рассказали о ситуации на пунктах пропуска Забайкальск на границе с КНР и Бугристое на границе с Казахстаном. По информации учреждения, система работает штатно. Свободные слоты в системе электронной очереди для пересечения границы имеются.

В период с 6 января до 8 января 2024 г. через литовские пункты пропуска нельзя было проезжать грузовым автомобилям с грузом из-за работ по обслуживанию таможенной системы.

В конце декабря власти Литвы запретили пустому грузовому транспорту пересекать границу страны с Россией и Белоруссией. Согласно информации портала EurAsia Daily, запрет распространился на порожние грузовые машины, зарегистрированные в странах Евросоюза, включая Литву.

При этом глава МВД прибалтийской республики Агне Билотайте ранее заявляла, что Литва не намерена по примеру Финляндии закрывать пограничные переходы с Россией.

Ранее губернатор Калининградской области назвал ограничение транзита Литвой вредительством.

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