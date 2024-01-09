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Климовский патронный завод может перейти под контроль «Ростеха»

«Ростех» готов взять контроль над Климовским патронным заводом

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Госкорпорация «Ростех» готова взять под контроль частный Климовский патронный завод, готовится обращение о национализации завода, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу корпорации.

«С учетом того, что «Ростех» сегодня объединяет порядка 90% предприятий боеприпасной отрасли, а часть акций завода уже принадлежит госкорпорации, мы готовы взять ситуацию в свои руки и обеспечить контроль над активом в интересах государства», — сообщили в «Ростехе».

В корпорации добавили, что соответствующее обращение о необходимости национализировать завод в адрес главы государства уже готовится. По словам представителей госкорпорации, это обеспечит выполнение производственных задач, а также социальных обязательств завода, кроме этого, это поможет в целом навести порядок на предприятии.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил национализировать Климовский специализированный патронный завод (КСПЗ) в подмосковном Подольске после ЧП с отоплением.

До этого Следственный комитет Московской области после прорыва теплотрасс в Климовске возбудил еще одно уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, в рамках него задержан заместитель главы администрации городского округа Подольска.

Ранее стало известно, что детей из холодных домов Климовска переселят в оздоровительный лагерь.

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