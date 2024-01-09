В строящемся немецком газопроводе просверлили восемь дыр

Газопровод, строящийся в Северной Германии для СПГ-терминала, получил серьезные повреждения со стороны неизвестных злоумышленников, которые просверлили в нем восемь дыр. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

«По предварительным оценкам, предполагаемая диверсия нанесла ущерб на сумму не менее €1,6 млн», — сообщает Spiegel.

Повреждения нанесены с помощью профессионального оборудования на четвертом участке строительства, сделанные отверстия разбросаны на расстоянии более километра. Их обнаружили в ходе электронной проверки труб.

По плану строящийся газопровод должен соединить новый СПГ-терминал вблизи города Брунсбюттеля, находящегося в устье Эльбы со стороны Северного моря, с энергетической сетью Германии.

Проект вызывает неприятие со стороны экологических активистов, которые ранее уже пытались помешать строительству, выдвигая требования отказа от планов развития углеводородной энергетики.

Расследование инцидента ведет федеральная прокуратура Германии.

7 декабря сообщалось, что Евросоюз снизил потоки СПГ в газотранспортную сеть.

Ранее Польша подала в суд на США из-за поставок газа.