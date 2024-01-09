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В Польше заявили, что украинский сахар вредит польскому экспорту

Министр Секерский заявил о вреде украинского сахара экспорту Польши в страны ЕС

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Shutterstock

Поставки сахара с Украины в страны Евросоюза стали проблемой экспорта сахара Польшей. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Чеслав Секерский в интервью радиостанции Polskie Radio.

«Появляются новые проблемы, у нас очень серьезная проблема с сахаром, что влияет на рынок», — сказал Секерский.

По его словам, Польша была экспортером сахара в разные европейские страны, но туда пришел украинский сахар, и теперь у страны нет возможностей для экспорта этого продукта.

Министр отметил, что в 2023 году в Польше собрали хороший урожай сахарной свеклы, но на Украине также стали активнее выращивать эту культуру.

До этого Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что не одобряет продление режима свободной торговли с Украиной. В частности, еврокомиссар предлагает ограничить импорт сахара и птицы с Украины, поскольку, по его словам, наращивание ввоза этих продуктов угрожает конкурентоспособности европейских производителей.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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