Бензин и дизель подешевели на бирже в России

Бензин и дизельное топливо подешевели на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 9 января. Это следует из данных биржи по итогам первого торгового дня 2024 года.

Стоимость бензина Аи-92 упала на 1,36% и составила 39,336 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 — на 1,63%, до 42,355 тыс. рублей за тонну.

Цена летнего дизельного топлива снизилась на 3,73% и остановилась на уровне 51,216 тыс. рублей за тонну, межсезонного дизеля — на 2,82% (51,922 тыс. рублей за тонну). В то же время зимний дизель незначительно подорожал — на 0,15%. Цена его тонны составила

63,933 тыс. рублей.

По данным Росстата, с 12 по 18 декабря 2023 года стоимость литра АИ-92 на заправках увеличилась до 50,15 рубля. Это произошло впервые с конца сентября, когда падение было зафиксировано после полугода подорожания. По данным статистического ведомства, в среднем по стране литр бензина на 18 декабря стоил 54,52 рубля. Дизельное топливо на эту дату потребители покупали по 64,37 рубля за литр.

Ранее россиянам рассказали, как изменятся цены на бензин с 1 января.