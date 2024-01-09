Россиянам рассказали, какие вложения принесли самый высокий доход в 2023 году

Биткоин стал одним из самых выгодных вложений в 2023 году, эта криптовалюта выросла в стоимости в 2,6 раза — с $16,4 до $42 тысяч. Об этом сообщает kp.ru.

В рублях она показала рост в 3,3 раза. На втором месте по доходности в прошлом году оказались инвестиции в акции.

«Для сравнения будем использовать общие величины – в частности, индекс Мосбиржи полной доходности. Это среднее значение котировок акций 50 крупнейших компаний страны. Плюс выплаченные этими компаниями дивиденды. В начале года индекс составлял 4550 пунктов, а в начале августа поднялся почти до 7000 пунктов. Правда, на этом уровне и задержался до конца года», — сообщили в газете.

На третьем месте рсположилось золото, оно подорожало на 44% — с 4,2 тыс. рублей до 6 тыс. рублей. Иностранная валюта оказалась следующей в рейтинге. Так, доллар подорожал на 28% — с 70 до 90 рублей. Помимо этого, на 8% выросли вклады в рублях и недвижимость. На последнем месте в топе оказались облигации, они выросли на 1%.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка недвижимости до этого писала, что обеспеченные россияне начали скупать элитную недвижимость в Москве, чтобы сохранить свои сбережения в условиях отсутствия широких альтернатив для инвестиций.

Ранее сообщалось, что в ГД внесут законопроект о привлечении частных инвестиций в науку.