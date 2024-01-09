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Цена бензина на Кубе с февраля поднимется более чем на 500%

На Кубе объявили о планах с февраля повысить цены на бензин более чем на 500%

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Shutterstock

Правительство Кубы собирается повысить цены на бензин с 1 февраля более чем в пять раз — с 30 кубинских песо до 156 песо за литр. Об этом заявил министр финансов Кубы Владимир Регеро в эфире телепередачи Mesa Redonda.

Регеро уточнил, что увеличение цен является одной из мер по восстановлению экономики страны.

Весной 2023 года среди населения Кубы начались волнения из-за того, что в стране произошел серьезный топливный кризис. По информации CNN, были очереди на заправки, которые тянулись на многие кварталы. По словам одного из местных жителей, который двое суток стоял в очереди за топливом, продавалось всего 40 литров бензина. Практически для многих этого объема хватало всего на один день. Топливный кризис мог произойти из-за отсутствия поставок из Венесуэлы.

В конце апреля портал Cubadebate сообщал, что из-за нехватки топлива на Кубе в Гаване ввели его нормированную продажу. По данным портала, на один автомобиль можно будет приобрести 40 л бензина, а также 100 л дизельного топлива.

Ранее в России спрогнозировали темпы роста цен в 2024 году.

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