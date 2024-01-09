Российским компаниям разрешили не имитировать продажу валюты

В указ президента о репатриации валютной выручки были внесены поправки, предоставляющие экспортерам возможность частично избежать «круговорота рублей». Об этом пишет издание «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, знакомые с документом.

Так, компании могут не исполнять все нормативы по продаже валюты, если более 50% выручки получают в рублях. Кроме того, Минфин наделили правом давать официальные разъяснения по исполнению требований указа, уточняет издание.

Поправки приняты для смягчения ситуации с «круговоротом рублей», с которой столкнулись некоторые экспортеры. Она возникает, когда компании вынуждены дважды конвертировать рубли в валюту и обратно при выполнении норм по продаже внешней выручки, пишет газета.

Изменения в указ были внесены в конце декабря и вступят в силу в январе 2024 года. Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что они не окажут существенного влияния на курс рубля, но позволят бизнесу снизить издержки.

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